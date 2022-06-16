В Сети появились фото и видео масштабной аварии, которая произошла в районе Киева Позняки в четверг, 16 июня.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

Судя по выложенным в Сеть снимкам, авария серьезная, поскольку перед одного из авто – буквально "всмятку".

Ранее мы писали, что патрульная полиция Киева опубликовала видео ДТП, которое произошло на бульваре Тараса Шевченко. Автомобиль Volkswagen свернул на крайнюю полосу, где в него сзади врезался мотоцикл Honda.

Водителя мотоцикла в результате столкновения выбросило вперед на пешеходную часть. Молодого человека госпитализировали медики.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве полицейские задержали пьяного водителя-рекордсмена. При проведении осмотра прибор "Драгер" не смог с точностью определить степень опьянения, поскольку показатель превысил его технический лимит - 5 промилле.

Кроме того, мы информировали, что в Днепре мотоциклист сбил полицейского, который пытался его остановить с автоматом. Неадекватный мотоциклист сбил сотрудника полиции, но и сам вылетел "из седла".