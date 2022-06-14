Еврокомиссия планирует рекомендовать предоставить Украине статус страны-кандидата в члены ЕС.

Об этом со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в ходе дебатов между членами ЕК, пишет Politico.

Сообщается, что официальные лица, знакомые с дебатами между комиссарами, заявили, что они остро осознают жертвы, понесенные украинцами, и ясно понимают необходимость направить президенту РФ Владимиру Путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою сферу влияния.

"Комиссия не забывает, что Украина – единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС… Теперь мы не можем сказать им: "Простите, ребята, вы размахивали не тем флагом", - сказал неназванный член комиссии.

Напомним, ранее замглавы Еврокомиссии сказала, что Украина должна вступить в ЕС не за десятилетия, а за годы.

Также мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что лучше бы Украине дали оружие, чем кандидатство в ЕС.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.