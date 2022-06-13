Заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова считает, что Украина должна вступить в Евросоюз не за десятилетия, а за годы.

Об этом она заявила в интервью испанской газете El Pais.

"Давайте как можно скорее дадим ей возможность получить статус кандидата. Это очень сильное символическое послание и стимул для украинского народа. Мы примем решение в пятницу", - сказала она.

Она не согласна с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который предлагает, что Украине могут понадобиться десятилетия на вступление в Евросоюз.

"Это не моя точка зрения. Мне бы хотелось, чтобы это произошло в течение [некоего количества] лет", - сказала Юрова.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросовет обсудит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на саммите в конце июня.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 110-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 109-го дня войны. В Северодонецке разрушили еще один мост через Северский Донец. Губернатор Луганщины Гайдай считает, что россияне усилят попытки захватить город в ближайшие дни. Арестович заявил, что если Путин победит и Украина окажется в его сфере влияния, то объединенная украинско-российская армия (и плюс белорусская) сможет захватить всю Европу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях вокруг Украины.