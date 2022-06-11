Любые решения Евросоюза, кроме предоставления Украине статуса кандидата, будут восприняты в Украине как предательство.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе дискуссии, организованной Киевским форумом безопасности.

"Я считаю, что любые решения, кроме предоставления Украине статуса кандидата, ослабят прежде европейских лидеров и наше стремление, веру украинских людей в Европейский проект как таковой.

Поэтому я думаю, что это решение нас разочарует, будет воспринято как измена у нас. Мы, конечно, не откажемся от европейской интеграции, но будем чувствовать, что европейские лидеры свой исторический шанс упустили", - сказала она.

Вице-премьер добавила, что отказ от предоставления кандидатского статуса Украине ослабит позиции лидеров ЕС, а "европейские лидеры должны осознавать, что следующего исторического момента, когда будет такая мобилизация их общества и парламентов в поддержку Украины, не будет".

Также Стефанишина заявила, что некоторые государства-члены Европейского Союза вместо предоставления Украине статуса кандидата на членство на саммите ЕС в конце июня хотят ограничиться признанием "европейской перспективы".

Ранее Стефанишина уже говорила о том, что три государства ЕС не хотят предоставлять Украине статус кандидата.

Напомним, по данным Bloomberg, Еврокомиссия примет рекомендацию о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС 17 июня.

Также "Страна" сообщала, что СМИ пишут о том, что в Евросоюзе подготовили и "положительное", и "отрицательное" решение по статусу кандидата для Украины.