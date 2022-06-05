Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости создания "европейской подготовительной зоны", пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам Евросоюза.

Такое заявление Нехаммер сделал в интервью Kronen Zeitung.

По его словам, это должен быть "промежуточный шаг между сотрудничеством и полным вступлением в ЕС".

При этом Нехаммер утверждает, что поддерживает вступление Украины в ЕС, но выступает против ускоренного вступления.

"Нужно убрать эмоции из текущих дебатов и применить те же стандарты, которые также используются в случае с другими претендентами с Западных Балкан. На мой взгляд, скорейшее полное присоединение Украины нереально", - сказал канцлер Австрии.

В качестве альтернативы Нехаммер вспомнил об идее президента Франции Эммануэля Макрона о создании "Европейского политического сообщества".

Ранее мы писали, что в середине июня Европейская комиссия передаст государствам-членам свое заключение по Украине и ее готовности к статусу кандидата в членство в ЕС. При этом европейские политики не могут прийти к согласию о том, что делать с Украиной.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обязан поддержать Украину на пути в ЕС, но при соответствии всем критериям.

Также "Страна" сообщала, что премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.