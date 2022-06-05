Канцлер Австрии предложил создать зону для подготовки Украины и Молдовы к стандартам Евросоюза
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости создания "европейской подготовительной зоны", пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам Евросоюза.
Такое заявление Нехаммер сделал в интервью Kronen Zeitung.
По его словам, это должен быть "промежуточный шаг между сотрудничеством и полным вступлением в ЕС".
При этом Нехаммер утверждает, что поддерживает вступление Украины в ЕС, но выступает против ускоренного вступления.
"Нужно убрать эмоции из текущих дебатов и применить те же стандарты, которые также используются в случае с другими претендентами с Западных Балкан. На мой взгляд, скорейшее полное присоединение Украины нереально", - сказал канцлер Австрии.
В качестве альтернативы Нехаммер вспомнил об идее президента Франции Эммануэля Макрона о создании "Европейского политического сообщества".
Ранее мы писали, что в середине июня Европейская комиссия передаст государствам-членам свое заключение по Украине и ее готовности к статусу кандидата в членство в ЕС. При этом европейские политики не могут прийти к согласию о том, что делать с Украиной.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обязан поддержать Украину на пути в ЕС, но при соответствии всем критериям.
Также "Страна" сообщала, что премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.