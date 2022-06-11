Еврокомиссия 17 июня порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, но с определенными условиями.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Среди этих условий – укрепление верховенства права и усиление борьбы с коррупцией.

Об этом изданию сообщили источники, близкие к процессу обсуждений.

Но, напоминает агентство, выводы Еврокомиссии должны утвердить все 27 стран-членов.

При этом ряд стран-членов, включая Нидерланды, Данию, Швецию и Португалию, остаются скептически настроенными по поводу появления любого быстрого пути в ЕС для Киева.

Одни утверждают, что страна недостаточно выполняет принципы ЕС, связанные с верховенством права или основополагающими правами, а другие утверждают, что Украине нельзя отдавать предпочтение имеющимся заявителям из-за продолжающейся войны.

Ранее мы подробно рассказывали, почему Киеву предлагают кандидатство в ЕС с условиями.

Также "Страна" сообщала, что по словам министра евроинтеграции Ольги Стефанишиной, Украина воспримет отказ Евросоюза в вопросе статуса кандидата в ЕС как предательство.