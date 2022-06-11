Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским заявила, что для восстановления Украины нужно провести реформы, поскольку в страну потекут большие средства, и страна должна стать привлекательной для инвестиций.

Также она коснулась темы евроинтеграции (в конце месяца должно решиться, станет ли Украина кандидатом на вступление в ЕС).

"Ещё остаётся работа... Вы много сделали для обеспечения верховенства права. Нужно ещё усилить законодательство, касающееся борьбы с коррупцией. И ещё улучшить работу администрации, чтобы обеспечить работу бизнеса", - заявила фон дер Ляйен.

"Страна" уже рассказывала, что именно это - завершение антикоррупционных реформ - и может стать требованием Европы для предоставления Киеву статуса кандидата в ЕС.

По ее словам, сейчас Еврокомиссия готовит свои выводы по Украине для стран ЕС. И визит в Украину позволит до конца следующей недели эту работу завершить.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ответ Европейского союза на заявку Украины о вступлении покажет, есть ли вообще будущее у европейского проекта. По его мнению, Россия намерена разрушить европейское единство и ослабить Европу. Именно она является главной мишенью, а война в Украине - это только первый этап российской агрессии.

Мы писали, что Евросовет обсудит статус кандидата на вступление в ЕС для Украины на саммите 23-24 июня. В настоящее время идет процесс подготовки Еврокомиссией заключения о соответствии Украины критериям членства в ЕС.