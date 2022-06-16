Один из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва "стремится завершить боевые действия в Украине как можно скорее".

Об этом он сказал во время выступления на заседании курирующих вопросы безопасности представителей государств БРИКС.

"Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия. Однако переговоры между Москвой и Киевом заморожены украинской стороной", - сказал Патрушев.

Он также заявил, что переговоры между Украиной и Россией заморозили по настоянию США и Великобритании.

Ранее "Страна" приводила заявление Эммануэля Макрона о том, что Зеленскому в будущем придется вести переговоры с РФ для завершения войны.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.