Турция ведет переговоры с Украиной и еще 9 странами об аренде земель для сельхозпроизводства
Анкара ведет переговоры с 10 странами, в том числе с Украиной, об аренде земель для выращивания культур, недоступных для Турции из-за климата.
Об этом пишет Hürriyet.
По данным турецкой газеты, в связи с ростом цен на корма в последнее время на землях, которые хотят арендовать, будут выращивать кормовые растения. В частности, за рубежом планируется выращивать подсолнечник, кукурузу, хлопок, сахарный тростник, клевер, рапс, ананасы, манго, авокадо.
Переговоры ведутся с Украиной, странами Латинской Америки и Африки.
Ранее сообщалось, что Турция планирует покупать у Украины зерно со скидкой более чем в 25%.
Вместе с тем, мы писали, что глава МИД ФРГ заявила об угрозе глобального голода из-за войны в Украине.
Кроме того, сообщалось, что генсек ООН призвал разрешить России продавать удобрения и продукты питания.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.
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