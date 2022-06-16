Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Также опубликовано фото, на котором Зеленский приветствует европейских гостей. Отметим, что Маркон, Шольц, а также итальянский премьер прибыли на официальную встречу в строгих костюмах и галстуках. А Зеленский, проигнорировав протокол, вышел к ним в футболке, брюках спортивного кроя и в кроссовках.

Позже Зеленский начал переговоры с Макроном, Шольцем и Драги. К ним присоединился и президент Румынии Йоханнис.

Ранее советник главы МВД Виктор Андрусив заявлял, что одной из целей визита трёх европейских лидеров в Киев является побуждение Зеленского к возобновлению переговоров с Москвой.

Также мы сообщали, что в РФ заявили о заинтересованности в переговорах с Украиной и ждут итогов визита Макрона, Шольца и Драги.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.