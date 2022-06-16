"Учеба в вузе сейчас технически похожа на ту, которая была в карантин – та же дистанционка. Только теперь готовишься к занятиям под звуки сирены или бомбежки", - говорит "Стране" студентка одного из харьковских вузов.

С начала вторжения России украинское образование встало на паузу. В первый месяц войны украинские вузы ушли на вынужденные каникулы из-за активных боевых действий.

"Дистанционка" стала единственным возможным вариантом хоть в какой-то степени возобновить обучение в условиях войны. С онлайн-форматом и студенты, и преподаватели знакомы еще с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Разница только в том, что теперь украинским педагогам приходится проводить пары по Zoom из подвалов и бомбоубежищ во время воздушной тревоги.

Сейчас в украинских университетах в разгаре летняя сессия – студенты сдают экзамены и зачеты онлайн. Вузы, учитывая сложную ситуацию в стране, делают студентам поблажки: по ряду предметов ставят зачеты "автоматом", отменяют часть экзаменов или упрощают их.

Но все равно, как говорят опрошенные "Страной" студенты, учиться сейчас стало намного сложнее.

"Страна" опросила студентов разных украинских вузов и выяснила, как изменилась их учеба во время войны.

Отменяют экзамены, а зачеты ставят "автоматом"

Когда началась полномасштабная война, многие студенты и преподаватели ВУЗов выехали в другие регионы Украины или за рубеж. Кроме того, значительная часть студентов, как и преподавателей пошла служить в ВСУ и теробороны или же занялась волонтерством. Так что и ходить на пары, и проводить их было особо некому.

"Обучение началось только в апреле, спустя больше месяца войны, дистанционно. Подключалось по Zoom из всей группы (23 человека) всего 3-5 человек, сейчас – около 7-10 студентов. Многие из них работают или волонтерят, и им не до учебы", - говорит "Стране" Алена, студентка харьковского Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

К летней сессии украинским студентам пришлось "догонять" материал, пропущенный за время вынужденного "простоя" в первый месяц, когда университеты еще не возобновили обучение.

"С началом войны, пока все сидели по подвалам и бомбоубежищам, мы почти месяц не учились, так как у большинства не было возможности даже позвонить или поймать сеть. Из-за этого весь упущенный материал приходится "догонять" в ускоренном режиме, а это не так уж и легко", - объясняет студентка второго курса одного из харьковских университетов.

Впрочем, студенты признают, что сдавать сессию сейчас все же проще, чем в мирные времена.

Некоторые университеты отменяют часть экзаменов, другие дают возможность студентам выполнять задания без четких дедлайнов. И все это – дистанционно. Так что даже те студенты, которые выехали за границу, продолжают учиться в украинских вузах.

"Преподаватели идут навстречу студентам и дают все возможности для закрытия сессии автоматом и без "хвостов". Отправляют нам лекции, задания, модули, а мы выполняем их, когда можем, и получаем баллы. Дедлайны нам отменили практически все, в зачетную неделю все сдают предметы по возможности. Посещаемость практически не учитывают, так как многие уезжали от войны в спешке. Не все успели взять с собой те же ноутбуки, а большая часть студентов работает, поскольку нужно на что-то жить, пока нет возможности вернуться обратно", - объясняет Марина, студентка Национального Аэрокосмического Университета "ХАИ" им. М. Е. Жуковского. Сама Марина сейчас находится в Польше, где устроилась на работу. По ее словам, преподаватели к этому относятся с пониманием.

Если экзамены украинским студентам и не отменяют совсем, то их, по крайней мере, упрощают.

"Сейчас сессию закрыть легче. Во-первых, на экзамене меньше вопросов, плюс на решение одного вопроса дается больше времени (1 вопрос - 1.5 минуты). Но приятнее всего, что тест будет в открытом доступе 3 часа вместо 1 часа, как раньше, и убирается видеонаблюдение во время экзамена", - говорит Дмитрий, студент третьего курса КНУКиИ.

Еще один вид послаблений, который предлагают студентам – отмена минимальных пропускных баллов для допуска к экзамену и введение системы коэффициентов: то, что студент заработает в течение учебного семестра, умножается по формуле, а итоговый балл выводится фактически без сдачи экзамена.

Кроме этого, из-за войны студенты некоторых вузов могут выбрать для себя удобный формат обучения – синхронный или асинхронный.

"Часть преподавателей проводят лекции, но посещение не обязательно. А большинство выбрали асинхронный формат обучения, где мы просто выполняем домашние задания, если они есть, модульные и курсовую. У нас отменили экзамены, но оставили зачеты – обычно их ставят автоматом. Поэтому у некоторых преподавателей было такое предложение: либо выполнение заданий, либо зачет", - рассказывает Владислава, студентка второго курса КПИ. .

Но не везде преподаватели так лояльны к студентам. Как рассказывает студентка НМУ им.А.А.Богомольца Алина, после вынужденных двухнедельных каникул преподаватели начали задавать "в два, а то и в три раза больше материала".

"Послаблений у нас не было, оценивают нечестно. Выбирают на группу одну пятерку, пару четверок, остальным тройки. Даже если у тебя самый высокий балл по предмету за год, ты все равно получаешь минимальную оценку. А на просьбу показать, как оценивали экзамен, отвечают: "Мы заняты, идите и разбирайтесь в деканате". Из пяти или шести экзаменов у нас только один был честным – при том, что дополнительных проблем и так подкидывает война", - говорит студентка.

По сути, как говорят опрошенные "Страной" студенты, дистанционное обучение в войну и в карантин практически не отличается.

"Учимся мы по факту в заочном формате, хотя по документам, разумеется, оно очное. В конце марта нам объявили, что обучение упрощается, отменяются дедлайны и экзамены, не будут выставляться баллы за посещаемость. Тем, кто не имел возможности продолжать обучение, предложили взять индивидуальные планы и/или академотпуск. Моментами учеба стала чуть легче, так как появилась возможность закрывать некоторые лабораторные работы благодаря прохождению курсов по соответствующим тематикам на платформах Courseera и Prometheus, а также условно свободному графику их сдачи/защиты", - рассказывает Роман, студент третьего курса КПИ.

Студентов подгоняют с оплатой контракта и угрожают отчислением

Еще одна проблема, о которой "Стране" сообщают студенты украинских университетов, это оплата контракта. Несмотря на войну, часть вузов не дает никаких скидок или отсрочек, а некоторые из них даже сокращают сроки оплаты. Вдобавок, студенты жалуются на то, что им выставляют долги за оплату проживания в общежитии, хотя во время военного положения плата за коммунальные услуги должна быть отменена.

"Больше всего нашу группу беспокоит вопрос с оплатой. В начале войны нам сказали, что мы можем заплатить за обучение до 30.06 – то есть, до защиты диплома. Сейчас нас поставили перед фактом, что если оплаты за контракт не будет до 15.06, то нас не допустят к сессии и могут отчислить. В стране идет война, а нам говорят быстрее оплачивать обучение. Плюс нам вывесили долги за общежитие в 1000 с лишним гривен. У некоторых просто нет сейчас возможности их оплатить, а нам еще и угрожают отчислением", - рассказывает Марина, студентка Национального Аэрокосмического Университета "ХАИ" им. М. Е. Жуковского.

На то, что вузы не вводят никаких скидок на очное обучение (когда фактически оно проводится в заочном формате), студенты жаловались еще во время карантина. Однако сейчас этот вопрос обострился еще больше.

"Когда еще существовало такое понятие, как коронавирус, мы неоднократно поднимали тему хоть каких-то послаблений на оплату контракта, но все наши предложения были проигнорированы. Более того, несмотря на то, что мы, по сути, не учились очно, на карантине нам даже поднимали стоимость контракта на 2 или 5%. Сейчас обучение проходит очень сумбурно и опять-таки дистанционно, но платим мы все ту же сумму – это при том, что родители многих студентов (как и сами студенты) во время войны лишились работы и не имеют огромных финансов", - объясняет Ольга, студентка третьего курса КНЭУ им. Вадима Гетьмана.

Также проблематичной стала организация летней сессии. Некоторые из опрошенных "Страной" студентов до сих пор не знают, как сдавать экзамены в случае начала воздушной тревоги или бомбежки. Никаких четких инструкций на этот случай нет.

"Мы с одной преподавательницей обсуждали, как быть с экзаменом, если начнется воздушная тревога. В нашем университете не так много хороших убежищ, поэтому мы наверняка и дальше будем учиться и сдавать сессию до конца дистанционно", - рассказывает Владислава, студентка второго курса КПИ.

Электронные дипломы вместо бумажных

Отдельная категория студентов – выпускники, которые в этом году должны получить диплом. С учетом военных действий выпускникам дали выбор: защищать классическую дипломную работу или сдавать комплексный экзамен.

"На данный момент студенты всё успешно сдают - и те, кто выехал, и те, кто остался в Украине. Защита диплома и экзамен проводятся дистанционно", - сообщает "Стране" Ирина, преподаватель в КНЕУ им. Вадима Гетьмана.

Однако подобный подход используют не во всех вузах. Студент четвертого курса КНУ им. Тараса Шевченко Андрей рассказал, что в его университете выпускники будут писать как госэкзамены, так и защищать дипломную работу. А вот студенты Института международных отношений заявляют, что просто сдали свои дипломные работы на оценивание научным руководителям – защищать диплом студенты не будут, – и также должны сдать итоговые экзамены.

В отдельных вузах руководство упрощает процесс написания и защиты диплома для четвертых курсов.

"Например, режиссерам не нужно снимать фильм – они могут взять один из своих предыдущих фильмов и написать по нему развёрнутый профессиональный анализ. Это засчитывается как дипломная работа", - объясняет Дмитрий, студент КНУКиИ.

Вместе с тем многие студенты-выпускники до сих пор не знают, когда и в каком формате они получат диплом – в электронном или бумажном.

"Нам по этому поводу ничего не сказали. Да и информация по экзамену на магистратуру достаточно ограничена. Скорее всего, мы узнаем, как будем получать диплом, только на последнем госэкзамене", - заявляет студент одного из киевских вузов.

В то же время, студенты других вузов уже знают, что получат дипломы в электронном формате. Но будет ли такой документ приниматься при трудоустройстве или поступлении на магистратуру в другой университет – пока вопрос открытый.

"Пока что непонятно, как мы будем защищать диплом. Точно знаем, что он будет электронным, а как это всё будет работать – самой интересно", - говорит София, студентка третьего курса Национального Аэрокосмического Университета "ХАИ" им. М. Е. Жуковского.

Скорее всего, большинство вузов не будет экспериментировать и выдаст дипломы выпускникам в классическом бумажном виде.

"Правда вот, как мне его забрать, если я из-за войны нахожусь в Европе? Некоторые мои одногруппники вообще сидят дома во временно оккупированных регионах. Сейчас даже у преподавателей нет ответа на этот вопрос. Надеюсь, скоро мы получим какую-то информацию", - рассуждает студентка одного харьковского университета.

"Не хватает сил думать о чем-то, кроме войны"

Несмотря на то, что принцип дистанционки сегодня и во время карантина более-менее схож, многим студентам из-за напряженного психологического состояния сейчас учиться сложнее. Даже тем, кто находится в относительной безопасности.

"Морально учиться трудно. Пока сидишь на онлайн-парах, понимаешь, что в эту минуту твоя одногруппница или одногруппник находится в оккупации", — говорит студентка НЮУ им. Ярослава Мудрого.

Впрочем, именно учеба помогает украинской молодежи хоть немного отвлекаться от ужасов войны.

"Я морально не "вывожу" учиться в это время. Мне не хватает сил думать о чём-то другом, как не о войне. В карантин мы хоть сидели дома и знали, что с близкими всё хорошо – на данный момент ситуация совершенно другая. Но как я сказала в начале войны: лучше сидеть на парах, чем в подвалах", - говорит Елизавета, студентка одного из харьковских вузов.

Кроме того, опрошенные "Страной" студенты признаются, что после 24 февраля учеба перестала быть для них приоритетной.

"Обучение еще после 2 курса перестало быть на первом месте для меня. А с началом войны еще больше отошла на второй план. Причина этому - преподаватели, видимо, не понимают ситуации, в результате чего требования к учебе остаются такими, будто по всей стране вообще нет никакой войны", - объясняет студент КНУ им. Тараса Шевченко Андрей.

Более того, по словам некоторых студентов, на данном этапе они видят больше пользы от волонтерства, чем от получения высшего образования.

"Учиться сейчас трудно, потому что теперь сложнее сконцентрироваться на изучении предметов, есть соблазн бросить все и волонтерить весь день или делать что-то полезное для общества (имею в виду прямую очевидную пользу, а не косвенную от получения высшего образования). Плюс именно в юридической сфере происходит ряд новшеств, которые могут кардинально изменить правовое поле Украины, поэтому возникает вопрос актуальности знаний", - рассказывает Игорь, студент факультета "Международного права" КНУ.

По словам студентки НМУ им.А.А.Богомольца Алины, мотивация учиться пропадает не только из-за войны, но и потому, что не все преподаватели готовы идти на уступки.

"Сложно было заходить на онлайн-пары, пока взрываются ракеты. Просто не видишь смысла над чем-либо трудиться. Сейчас я потеряла стимул к обучению, когда студентам ставят самый низкий балл вне зависимости от ответа и не дают малейших послаблений", - говорит она.

Неудивительно, что многие студенты, которые с началом полномасштабной войны выехали в страны Европы, сейчас пытаются продолжить обучение в зарубежных вузах. Но поступить туда не так-то просто.

Например, киевлянка Алла продолжает учиться дистанционно в Национальном медицинском университете имени А.А.Богомольца, и параллельно подает документы в немецкие учебные заведения. Но признает, что поступить туда нелегко: из-за большого конкурса можно ожидать зачисления годами. Проще поступить в аналог украинского ПТУ – Ausbildung, но полноценным врачом с таким дипломом в Германии не стать, только медсестрой. Впрочем, такой вариант ее устраивает.

"Неизвестно, как долго еще продлится война. Возвращаться в Киев я пока не планирую, да и как можно выучиться на доктора при дистанционке? Нужна практика. В Германии есть возможность ее получить", - объясняет Алла.

Тем не менее большинство студентов, опрошенных "Страной", все же настроены получить высшее образование в Украине, несмотря на войну.

"Родители постоянно настаивают на обучении в другой стране. Но лично я не вижу в этом никакого смысла, ведь именно молодежь должна восстанавливать экономику страны и Украину в целом. Поэтому я продолжаю учиться в украинском вузе, получать диплом бакалавра и на магистратуру буду поступать тоже в своей стране", - утверждает Марина, студентка Национального Аэрокосмического Университета "ХАИ" им. М. Е. Жуковского.