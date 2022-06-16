Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о вероятности начала ядерной войны, пишет "РИА Новости".

В частности, у спикера Кремля спросили, может ли на его взгляд начаться ядерная война, в том числе с учетом заявления Путина, что при ударах по территории РФ "будет принято незамедлительное решение об ответных ударах по центрам принятия таких решений".

"Средства массовой информации в наши дни должны быть достаточно профессиональными, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на эти вопросы не отвечать", - ответил Песков.

Напомним, в МВД Украины считают, что Путин не решится нанести ядерный удар, а просто запугивает Запад.

Также мы писали о том, что по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, угроза применения ядерного оружия Россией всё ещё существует.

Кроме того, сообщалось, что в ООН также назвали "вполне возможной" перспективу ядерного конфликта в Украине.

Между тем, в РФ заявиляют, что не будут применять ядерное оружие против Украины.