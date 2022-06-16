Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал визит в Украину канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя совета министров Италии Марио Драги, обозвав их "европейскими ценителями лягушек, ливера и макарон".

Медведев считает, что от визита "пользы ноль".

"А часики тикают", - добавил Медведев.

Отметим, что угрозы в публикациях последнее время не редкость для Медведева.

Редкостью стало то, что этот пост Медведев опубликовал в Twitter. Этой соцсетью он не пользовался ровно 3 месяца, отдавая предпочтение Telegram.

Возможно, Медведев намеренно выбрал именно эту соцсеть, желая быть прочитанным на Западе. Россиянам Twitter недоступен из-за блокировки его на территории РФ.

Тем временем спикер Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что Макрон, Драги и Шольц в ходе визита в Киев "сподвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел".

Напомним, по данным советника главы МВД Виктора Андрусива, Шольц, Макрон и Драги везут Украине кандидатство в ЕС и просьбу возобновить переговоры с РФ.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как мир оказался на пороге грандиозного экономического кризиса.