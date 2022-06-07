В Италии обеспокоены заявлением Дмитрия Медведева о том, что он будет делать все, чтобы "ублюдки и выродки" желающие "смерти России", исчезли.

Это высказывание прокомментировал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в комментарии изданию ANSA.

"Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру", - заявил Ди Майо.

Сегодняшнее заявление Медведева, по мнению Майо, "дает жизнь кампании ненависти против Запада, против тех стран, которые настойчиво добиваются прекращения боевых действий в Украине".

Медведев вообще резко поменял риторику и говорит странные вещи в последнее время. Например, на днях он заявил, что "всадники Апокалипсиса" уже в пути, и теперь вся надежда только на Всевышнего.

Также Медведев раскритиковал план Италии по прекращению войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.