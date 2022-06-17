Визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги, а также президента Румынии Клауса Йоханниса в Украину состоялся 16 июня - за день до ожидающегося сегодня, 17 июня, обнародования выводов Европейской комиссии о статусе кандидата в члены Европейского союза (ЕС) для Киева.

Оба события определенно связаны. Хотя это не говорилось официально, европейские лидеры надеялись получить от украинского руководства согласие на их формулу дальнейшего сближения с блоком: кандидатство с набором условий.

Нашли ли стороны взаимопонимание, разбиралась "Страна".

Под звуки сирен

Макрон приезжал в Украину 8 февраля (а до этого руководитель Франции посещал нашу страну 24 года тому назад). Шольц в статусе канцлера посетил Киев 14 февраля. Для Драги, который только в середине февраля возглавил правительство, это вообще первая поездка в украинскую столицу на высшем уровне. Йоханнис также не приезжал к нам после вторжения России 24 февраля. Кстати, в Киев он добирался самостоятельно на поезде, хотя накануне принимал Макрона в своей стране.

Французский же президент предпочел поездку тоже поездом, но в компании Шольца и Драги.

После приезда руководители Франции и Германии синхронно заявили о готовности своих стран и дальше поддерживать Киев в противостоянии с Москвой. Так, Макрон написал в своем микроблоге в Твиттере, что Украина должна быть "способна победить" в войне с Россией. По словам Шольца, Германия готова помогать "столько, сколько потребуется для борьбы Украины за независимость".

На тему евроустремлений Киева лидеры до переговоров говорили вскользь: мол, дадим сигнал о поддержке. Однако перед визитом английская газета "Гардиан" опубликовала ряд тезисов о задачах тройки Макрон - Шольц - Драги на этот счет, что были розданы официальными представителями Елисейского дворца журналистам.

Там говорится о необходимости найти "баланс" между "естественным стремлением Украины к членству в ЕС" и с аналогичным желанием тех европейских стран, у которых уже есть статус кандидата в члены блока. При этом иностранные лидеры хотят гарантий, что Евросоюз не будет из-за украинского вопроса "дестабилизирован или расколот".

Тем временем в Украине звучали прогнозы, что высокопоставленный "десант" привезет обещание кандидатства, но с условиями, о чем, впрочем, говорилось и раньше. Об этом написал, в частности, советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в своем Телеграм-канале. При этом, по его словам, к статусу западные союзники присовокупят "просьбу вернуться к переговорам с Путиным". Об этих прогнозах мы еще поговорим.

С реалиями сегодняшней жизни в Украине Макрон, Шольц, Драги, а также Йоханнис столкнулись сразу же после прибытия в Киев. Их встретили сирены воздушной тревоги, которую объявили не только в столице, а почти на всей территории страны. Потом иностранные лидеры собственными глазами увидели последствия боевых действий в Ирпене под Киевом.

"Ирпень, как и Буча - уже давно символ невообразимой жестокости российской войны, бессмысленного насилия. Жестокое разрушение этого города - напоминание: эта война должна закончиться", - написал в своем микроблоге в Твиттере немецкий канцлер.

В записи румынского президента в Твиттере акцент делается на другом.

"Нет слов описать невиданную трагедию людей и ужасающие разрушения, которые мы видели сегодня в Ирпене. Я снова настойчиво призываю привлечь к международному уголовному суду виновных со стороны России, что получит всестороннюю поддержку Румынии", - написал Йоханнис в своем микроблоге.

Далее были переговоры с президентом Владимиром Зеленским, который собрал за своим столом сразу четырех высокопоставленных гостей. Судя по официальным фотографиям, с украинской стороны еще присутствовали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак и замглавы ОП Андрей Сибига, курирующий внешнеполитическое направление.

Зеленский был не в лучшем настроении во время пресс-конференции по итогам визита, фото: president.gov.ua

Оружие и зерно

Разговор вышел многогранным. Как сообщил украинский президент, поднимались темы усиления обороноспособности Украины, помощи в послевоенном восстановлении, проблем с экспортом украинского продовольствия, новый санкций против России и евроинтеграции Киева.

Макрон и Шольц заверили на пресс-конференции, что военное сотрудничество их стран с Украиной продолжится, в том числе в виде поставок вооружений.

По словам французского президента, "в ближайшие недели" Париж может принять решение о поставке новых шести 155-мм самоходных артиллерийских установках "Цезарь". "На украинской земле решается судьба европейской безопасности… И Европа рядом с вами, плечом к плечу…" - отметил, в частности, Макрон.

Вместе с тем, лидер Франции впервые публично признал наличие договоренностей между странами Запада не предоставлять Украине определенные виды оружия, например, штурмовые самолеты или танки, из-за опасений быть втянутыми в войну с Россией. И об этом, как заявляет Макрон, президент Зеленский знает.

Шольц также анонсировал новое вооружение из Германии. "Мы сломали свою давнюю традицию. Мы будем поставлять Украине оружие, пока это будет ей нужно", - заявил канцлер ФРГ, уточнив, что речь идет о ракетных установках залпового огня, которые пообещали Киеву также США и Великобритания, а также системах ПВО "Ирис".

Кроме того, Шольц напомнил, что немецкие военные помогают украинским коллегам осваивать поставляемую им западную военную технику.

Кроме того, лидеры четырех европейских стран призвали Россию разблокировать украинские порты для возобновления экспорта продовольствия прежде всего, зерна для предотвращения голода в разных частях мира. Кстати, именно необходимостью решать вопросы продовольственной безопасности Макрон, как оказалось, оправдывает сохранения своего канала связи с российским президентом Владимиром Путиным.

Переговоры с Россией

Исходя из публичных заявлений европейских лидеров в Киеве, никаких ультиматумов Киеву по поводу принуждения к переговорам с Путиным не выставлялось.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Украина сама могла выбирать свое будущее. И именно Украина будет решать, в какой момент она будет прекращать войну, в какой момент садиться за стол переговоров, на каких условиях она будет выстраивать мир", - заявил французский лидер.

Как считает политолог Руслан Бортник, заявление на эту тему президента Франции было неслучайным и преследовало цель, помимо прочего, снять спекуляции в западных, да и украинских медиа, что "десант" якобы привез в Киев требования о "чуть ли не капитуляции". С этим он связывает и "слив" агентству "Рейтер" информации от неназванного источника, что Франция "хочет победы Украины" в войне с Россией и "полного восстановления ее территориальной целостности, включая Крым".

"Макрону пришлось парировать таким образом предположения о привезенной в Киев "сделке" - кандидатство в обмен на переговоры, обвинения в чуть ли не пророссийскости. Вот он и сказал, что принуждать Украину к миру никто не будет. Правда, за кадром, скорее всего, осталось пояснение, что полноценное членство в ЕС возможно только в случае мира", - комментирует Бортник "Стране".

Примерно в том же духе уже после завершения визита в Киев высказался и Шольц в эфире телеканала ARD.

Он сказал, что Евросоюз не отменит антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом. При этом Шольц говорит, что "не может быть и речи о навязанном Украине мире". По его словам, он уже неоднократно говорил Владимиру Путину, что представление Москвы о таком мире "является иллюзией".

Макрон признал наличие негласных договоренностей между странами Запада не предоставлять Украине определенные виды оружия, фото: president.gov.ua

Кандидатство сейчас, условия потом

Основной же вопрос: что с кандидатством для Украины. Лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции одноназначно поддержали предоставление статуса. Зеленский объяснил, почему это важно для Киева.

"Мы понимаем, что путь в Европейский Союз - это действительно путь. И это не один шаг, но у этого пути должно быть начало", - сказал он на совместной пресс-конференции, подчеркнув, что "украинцы готовы работать над трансформацией страны в полноправного члена Евросоюза".

В то же время, по словам Макрона, за предоставление статуса еще должны проголосовать все члены ЕС. Впрочем, раз ключевые страны блока поддерживают решение, то, вероятнее всего, будет консенсус. Но, как объяснил Макрон, статус будет "привязан к дорожной карте", то есть списку условий, без выполнения которых с Украиной не начнут предметные переговоры о членстве.

Отметим, что обычно в ЕС для потенциальных кандидатов в члены другая процедура - сначала они выполняют условия, а потому получат статус кандидата. Но Украине, получается, решили дать статус "авансом" с обещанием эти условия выполнить (без чего, собственно, никакого членства в ЕС не будет).

И сегодня это же подтвердил и Макрон. Он сказал, что Украина не могла бы стать кандидатом в ЕС "при обычных условиях".

"Мы делаем это, потому что идет война", - сказал президент Франции.

При этом Макрон сказал, что основные условия, которые будут предметом последующих переговоров в рамках ЕС, еще не обсуждались с Зеленским. "У Украины сейчас главная задача – выиграть войну... Условия будут сформулированы после", - сказал Макрон.

Как бы то ни было, можно говорить, что Киев после этих переговоров стал ближе к кандидатству.

Глава украинского МИДа Кулеба это подтверждает, но предупреждает: "Еще не все препятствия преодолены, не все ловушки обойдены". "Решение (о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС - Ред.) принимается консенсусом всеми станами ЕС, поэтому все командно продолжаем спокойно, сосредоточенно работать на результат" , – написал министр на своей странице в Фейсбуке.

Политолог Вадим Карасев считает, что получение статуса кандидата - чтобы за этим не скрывалось - будет выигрышем Киева.

"Потому что реализуется главная политическая цель Украины: институционализация нашего пути в Европу, несмотря на потерю территорий и боевые действия. Следующим шагом будет постепенное замораживание войны. Мы будем фронтиром холодной вражды между Европой и Россией, что несет как опасность, так и выгоду Украине. Условия статуса не важны: европейский региональный порядок меняется, он не будет ассоциироваться однозначно с Евросоюзом. Но Украина уже будет частью внутриевропейских процессов", - настаивает Вадим Карасев.

Но есть сомнения в том, что в ЕС коренным образом поменялись настроения в отношении грядущего членства Украины - даже если говорить о странах, чьи лидеры 16 июня побывали в Киеве. особенно с учетом опыта той же гурии, которая получила статус кандидата в ЕС еще в 1999 году, но с тех пор членом Евросоюза так и не стала.

"Проблема в том, что отказать Украине с кандидатством сложно. В определенном смысле многие европейские лидеры оказались в заложниках у общественного мнения в своих странах и, соответственно, у Украины. Но в то же время они до бесконечности долго могут отсрочивать членство Киева в ЕС делать его дорогу в блок, образно говоря, извилистой и ухабистой, выдвигая все новые и новые условия - от усиления борьбы с коррупцией, деолигархизации до предоставления моделей мирного урегулирования, чтобы не говорилось о невозможности переговоров с Россией за спиной Зеленского. Статус кандидата может оказаться формой без содержания, о котором, мол, поговорим после. После победы Украины в войне? После освобождения всех захваченных территорий? После уничтожения украинских олигархов как класса? Список может быть очень долгим", - комментирует эксперт Бортник.

Источник в дипломатических кругах, знакомый с переговорным процессом вокруг кандидатства говорит "Стране", что с большой долей вероятности, после высказывания позиции ключевых стран ЕС, а также после ожидающейся сегодня рекомендации Еврокомиссии, с большой долей вероятности Украина станет кандидатом, "если только Россия не включит лоббистские сверхусилия через одну из стран ЕС для блокировки процесса".

При этом, по его мнению, никаких реальных переговоров о вступлении Украины в ЕС и движения в этом направлении до окончания войны не будет.

"Бытующее представление, что немцы и французы якобы давят где-то за кулисами на Украину, чтоб она соглашалась на переговоры с Путиным, обещая взамен кандидатство, неверное. Никто так вопрос, конечно же, не ставит. Но говорят другое, причем вполне публично - "пока война не закончится, ни о каком вступлении Украины в ЕС не может быть и речи. А как войну закончить - самим украинцам решать. Мы были бы рады, если б это решилось поскорее путем переговоров". Как-то так. Но по переговорам все непросто из-за тотального несовпадения позиций. В России видят максимально возможным компромиссом со своей стороны какой-то аналог "корейского варианта", где линия фронта превращается в украинскую "38 параллель" (38 параллель - граница между Северной и Южной Кореями - Ред.), с гарантиями того, что она ни одной стороной нарушаться не будет, после чего захваченные РФ украинские территории присоединят к России. И то такой вариант рассматривается лишь при условии, что под российский контроль переходит весь Донбасс, а также каким-то образом решается вопрос по санкциям и замороженным резервам. В тоже время в Москве есть и другая точка зрения - что останавливаться нельзя, а нужно пытаться наступать дальше: на Одессу, Харьков или даже на Киев. Запад тоже не однороден. Одна часть считает, что вообще не нужно ни на какие компромиссы с Москвой идти, а нужно давить санкциями и увеличивать ее потери в Украине, чтоб вызывать в РФ новый "1917 год" или новую "перестройку" - с развалом армии и государства. Другая часть говорит о колоссальных издержках войны в Украине для мировой и, особенно, европейской экономики, а также о возрастающих рисках прямого боестолкновения НАТО и РФ, чреватое ядерной бойней, а потому конфликт нужно заканчивать побыстрее какими-то компромиссами. При этом публично говорится, что в любом случае Россия должна оставить захваченные после 24 февраля территории, чтоб не создавать прецедент, когда военным путем можно перекроить границы. Но с другой стороны в Европе и США подчеркивают, что определение условий прекращения войны - это дело самой Украины. То есть, подтекст читается такой: если Киев решит, что допустимы территориальные уступки - то так тому и быть. Это примерно также, как с довоенным ультиматумом России к НАТО по поводу нерасширения. Запад тогда отказался гарантировать не вступление в альянс Украины, но при этом намекал, что было бы хорошо, чтоб сама Украина провозгласила свой нейтральный статус. При этом никто из Европы и США открыто не давит на Зеленского, чтоб тот шел на компромиссы с Путиным, но все и так понимают, что у Запада есть очень сильные рычаги влияния на способность Украины сопротивляться вторжению - поставки оружия и финансовая поддержка. Но в любом случае Киев сейчас не рассматривает никакие территориальные уступки и также говорит об отводе российских войск на позиции 24 февраля как минимум. То есть на данный момент особых точек совпадения по переговорам нет. А как будет дальше зависит от развития ситуации на фронте, от устойчивости российской экономики и общества к санкциям и войне, а также от стабильности финансовой и оружейной поддержки Украины со стороны Запада и устойчивости украинского общества к военным испытаниям, а также от того, какая линия по отношению к войне в Украине по итогу возобладает в ключевых странах ЕС и США", - говорит источник.