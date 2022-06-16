Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в разрушенный российскими войсками Ирпень под Киевом

Соответствующее видео публикуют французские СМИ.

Политики идут по городу в сопровождении охраны и спецназа. Рядом с ними очень много журналистов.

Вместе с тем, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает, что Макрон, Шольц и Драги поддержат украинскую заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, о чем, напомним, ранее говорили и в МВД.

Напомним, ранее мы публиковали фото Шольца, Драги и Макрона в украинском спецпоезде.

Также показывали видео политиков на киевском вокзале.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

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