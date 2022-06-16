Президент Франции Эммануэль Макрон, который вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и канцлером Германии Олафом Шольцом уже прибыл в Украину, на вокзале в Киеве заявил, что встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским и поедет в Ирпень.

Видео публикуют французские СМИ.

"Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС. Это важный момент. Президент Украины Владимир Зеленский получит месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам", - заявил Макрон.

Шольц в Киеве заявил, что помощь Украине - в том числе военная - будет продолжена.

"И что мы будем продолжать ее до тех пор, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость", - добавил он.

Напомним, ранее мы публиковали фото Шольца, Драги и Макрона в украинском спецпоезде.

Также сообщалось, что советник министра внутренних дел Виктор Андрусив рассказал, зачем приехали политики в Украину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале. Отметим, что сейчас практически по всей Украине объявлена воздушная тревога.

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