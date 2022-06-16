Шольц, Макрон и Драги прибыли на вокзал в Киеве. Видео
На киевский вокзал прибыл поезд с премьер-министром Италии Марио Драги, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна в своем Twitter-аккаунте.
Также в сети появилось видео прибытия Макрона, Шольца и Драги в Киев.
Напомним, ранее мы публиковали фото Шольца, Драги и Макрона в украинском спецпоезде.
Вместе с тем, советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что политики везут нашей стране "кандидатство в ЕС".
Тем временем, война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.
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