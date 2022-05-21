Премьер-министр Португалии Антониу Кошта посетил Ирпень, который сильно пострадал в ходе боев и российской оккупации.

Своими впечатлениями от поездки он поделился в Twitter.

Премьер Португалии написал, что "не забудет" эту поездку.

"Я никогда не забуду поездку в Ирпень. Масштабы разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, произвольных и неоправданных нападений. Война всегда касается невинных людей. Семьи, у которых здесь была жизнь, работа, их район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирных жителей", - заявил португальский премьер.

Он также осудил "варварское вторжение России" и поддержал Украину.

Ранее сообщалось, что Португалия поможет Украине БТРами и гаубицами. Их возьмут из вооружений армии страны.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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