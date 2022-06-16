Украинские власти сами должны определить условия для диалога с Кремлем, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом он сказал, что Европа поддерживает диалог Украины и России о прекращении войны.

Об этом он сказал на совместной с Владимиром Зеленским, Клаусом Йоханнисом, Олафом Шольцем и Марио Драги пресс-конференции в Киеве.

"Мы всегда поддерживаем вариант диалога, потому что в один прекрасный день конфликт должен прекратиться и должны начаться переговоры. Но условия переговоров должны быть определены Украиной: Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины условий", - сказал глава французского государства.

Он уточнил, что Франция и ФРГ будут участвовать в переговорах в качестве гарантов безопасности.

Как писала "Страна", буквально вчера Макрон во время визита в Румынию заявил, что Владимиру Зеленскому в какой-то момент придется вести переговоры с Россией для того, чтобы положить конец войне.

"Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией", - сказал он.

Мы также сообщали, что Зеленский рассказал, о чем говорил сегодня с Шольцем, Макроном и Драги.