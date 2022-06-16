Франция хочет военной победы Киева над Москвой и восстановления территориальной целостности Украины. В том числе речь идет о возвращении аннексированного Россией в 2014 году Крыма.

Об этом со ссылкой на французский дипломатический источник пишет Reuters.

По словам дипломата, определить, какой может быть военная победа Украины, должен президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новое западное оружие позволит Украине вернуть Крым.

Также мы писали о том, что в Офисе президента заявляли, что в случае победы России в этой войне начнется третья мировая.

Между тем, сегодня премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон пребывают с визитом в Украине.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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