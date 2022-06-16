Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новое оружие, которое Киев получит от Запада, позволит Украине вернуть оккупированные территории, в том числе Крым и Донбасс.

Об этом Резников сказал в интервью CNN.

"Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым... Крым — стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория... Но мы будем двигаться шаг за шагом", - заявил Резников.

По его словам, Украина планирует три этапа освобождения территорий. На первом должна произойти стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Второй этап, по его словам, заключается в том, чтобы отбросить российские войска на позиции до вторжения 24 февраля.

Только на третьем этапе будут обсуждения с партнерами Украины того, "как освобождать территории, включая Крым", сказал Резников.

На вопрос, может ли попытка вернуть Крым военными средствами еще больше спровоцировать Россию, которая считает полуостров частью своих территорий, Резников ответил, что это не рассматривалось.

"Это неважно. Потому что они (россияне) это увидят в Херсоне, увидят в Запорожье, увидят и в Мариуполе…. Это украинские земли, и Крым тоже украинская земля, несмотря ни на что", - сказал он.

Напомним, ранее генерал Марченко объявил, что после получения западного оружия Крымский мост станет целью №1 для ВСУ.

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