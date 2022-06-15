Гаубицы, снаряды для РСЗО, ракеты "Гарпун". В Пентагоне рассказали о новом пакете помощи Украине на миллиард
Новая военная помощь США в размере миллиарда долларов включает боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777 и системы противокорабельных ракет "Гарпун".
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин 15 июня на брифинге по итогам третьей встречи в формате "Рамштайн".
"Мне особенно приятно объявить сегодня, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительный пакет помощи в области безопасности на сумму 1 миллиард долларов... Он включает управляемые боеприпасы для РСЗО, еще 18 гаубиц M777 и тактические машины для их обслуживания, а также 36 тысяч боеприпасов калибра 155 мм", - сказал глава Пентагона.
Он добавил, что пакет также включает 650 миллионов долларов на инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.
"Это поможет Украине защитить себя с помощью двух дополнительных систем береговой обороны "Гарпун" и тысячи защищенных радиостанций, приборов ночного видения, тепловизионных прицелов и другой оптики", - сказал министр.
Детали нового пакета военной помощи Украине на миллиард долларов:
- 18 гаубиц 155-мм;
- 36 тысяч 155-мм снарядов;
- 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
- дополнительные снаряды к HIMARS;
- 4 автомобиля для ремонта техники;
- две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;
- тысячи защищенных радиостанций;
- тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.
Также Остин сообщил, что Словакия предоставит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.
Подтвердил он и информацию о предоставлении Германией трех РСЗО MARS.
Ранее Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому и проинформировал о том, что США предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности.
О том, что США планируют выделить Украине новую военную помощь на сумму более 650 миллионов долларов, накануне звонка Байдена сообщило агентство Bloomberg.