Новая военная помощь США в размере миллиарда долларов включает боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777 и системы противокорабельных ракет "Гарпун".

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин 15 июня на брифинге по итогам третьей встречи в формате "Рамштайн".

"Мне особенно приятно объявить сегодня, что Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительный пакет помощи в области безопасности на сумму 1 миллиард долларов... Он включает управляемые боеприпасы для РСЗО, еще 18 гаубиц M777 и тактические машины для их обслуживания, а также 36 тысяч боеприпасов калибра 155 мм", - сказал глава Пентагона.

Он добавил, что пакет также включает 650 миллионов долларов на инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

"Это поможет Украине защитить себя с помощью двух дополнительных систем береговой обороны "Гарпун" и тысячи защищенных радиостанций, приборов ночного видения, тепловизионных прицелов и другой оптики", - сказал министр.

Детали нового пакета военной помощи Украине на миллиард долларов:

18 гаубиц 155-мм;

36 тысяч 155-мм снарядов;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

дополнительные снаряды к HIMARS;

4 автомобиля для ремонта техники;

две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;

тысячи защищенных радиостанций;

тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Также Остин сообщил, что Словакия предоставит Украине вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

Подтвердил он и информацию о предоставлении Германией трех РСЗО MARS.

Ранее Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому и проинформировал о том, что США предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности.

О том, что США планируют выделить Украине новую военную помощь на сумму более 650 миллионов долларов, накануне звонка Байдена сообщило агентство Bloomberg.