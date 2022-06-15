США планируют выделить Украине новую военную помощь на сумму более 650 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, администрация Байдена уже в среду, 15 июня, объявит о поставках оружия и оборудования для Украины на сумму 650 миллионов долларов. В новый пакет войдут впервые установленные на транспортном средстве противокорабельные ракеты Harpoon.

Пакет оружия, кроме Гарпунов, также включает 320 миллионов долларов на защищенные радиостанции и соответствующее оборудование, 55 миллионов долларов на тепловизионную оптику ночного видения и 160 миллионов долларов на обучение, сказал один из источников.

По данным же Reuters, военная помощь будет даже большей. Издание, ссылаясь на свои источники говорят, что в среду Белый дом объявит о закупке артиллерии, противокорабельных ракет и другого вооружения для Украины на сумму около 1 миллиарда долларов, сообщают источники Reuters.

Напомним, что сегодня НАТО объявит о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелое оружие и дальнобойную артиллерию.

Также мы рассказывали о том, что в Минобороны заявили о получении Украиной от Запада лишь 10% оружия по своим заявкам.