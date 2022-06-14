Украина не будет обстреливать территорию России. Такое заявление президент Украины сделал во время онлайн-пресс-конференции для представителей датских СМИ.

"Нам не интересны обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные здоровые люди. Это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство", - заявил Владимир Зеленский.

Президент сказал, что в Украине есть места, где сосредоточены украинские войска на расстоянии более 100 км от россиян.

Поэтому, по словам Зеленского, Украине нужно соответствующее оружие, которое бы доставало до захватчиков на такую дистанцию.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.