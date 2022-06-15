Президент США Джо Байден позвонил Владимиру Зеленскому и повторил, что США будут поддерживать Украину.

Заявление Байдена по поводу звонка опубликовано на сайте Белого дома.

"Сегодня утром я говорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить жестокую и продолжающуюся войну России против Украины. Я подтвердил свою приверженность тому, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину, защищающую ее демократию и поддерживающую ее суверенитет и территориальную целостность перед лицом неспровоцированной российской агрессии", - сказано в заявлении.

Также Байден проинформировал Зеленского о том, что США предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности. Помощь включает дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем, "которые необходимы украинцам для поддержки своих оборонительных операций на Донбассе".

Кроме того, стороны обсудили координацию дополнительной международной поддержки ВСУ.

"Сегодня я также объявляю о дополнительном выделении гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов США, чтобы помочь людям внутри Украины, в том числе путем предоставления безопасной питьевой воды, критически важных предметов медицинского назначения и медицинской помощи, продуктов питания, жилья и денежных средств для семей для покупки предметов первой необходимости", - сообщил Байден.

О том, что США планируют выделить Украине новую военную помощь на сумму более 650 миллионов долларов, накануне звонка Байдена сообщил Bloomberg.

Также стало известно, что сегодня НАТО объявит о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелое оружие и дальнобойную артиллерию.