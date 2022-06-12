Рекордная инфляция и значительный рост цен на топливо в США – "побочные продукты помощи Украине".

Об этом заявил президент США Джо Байден на приеме национального комитета Демократической партии. Расшифровку его выступления распространила пресс-служба американского лидера.

"Какую мысль я хочу донести: всё это действительно последовательно. И субпродукт, я говорил в свое время, когда мы решили, что будем помогать Украине, что я хотел донести: нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО. Что должно было случиться: цены на бензин, на нефть должны были подняться, цена на еду должна была вырасти", – сказал Байден.

Президент США добавил, что администрация совместно с профильными министерствами пытается минимизировать последствия для экономики.

"Но суть в том, что мы какое-то время будем жить с этой инфляцией. Она будет постепенно снижаться, но мы будем жить с ней какое-то время. Многие люди обеспокоены из-за инфляции, цен на еду и других проблем, но факт в том, что у нас самая быстро растущая экономика в мире", - подытожил Байден.

Далее, согласно расшифровке, зал ответил на это аплодисментами, а Байден решил уточнить, что говорит серьезно.

Напомним, в субботу, 11 июня, Байден объяснил рекордное повышение цен в США на продукты и бензин "путинским налогом".

Ранее мы писали, что в США годовая инфляция стала рекордной с 1981 года. Майский индекс потребительских цен Бюро трудовой статистики показал годовой рост на 8,6% в прошлом месяце по сравнению с 8,3% в апреле.