Американский сенатор Джон Кеннеди возмутился высокой стоимостью бензина в его родном штате Луизиана, передают СМИ США.

Он подверг критике президента страны Джо Байдена за неспособность совладать с растущими ценами на топливо, которые почти каждый день обновляют исторические максимумы.

По словам Кеннеди, в Луизиане цена бензина так высока, что "будет дешевле купить кокаин и просто бегать повсюду".

Этот штат является центром американской нефтеперерабатывающей промышленности. Поэтому бензин в Луизиане один из самых дешевых в Соединенных Штатах. По состоянию на 8 июня его розничная цена составила $4,495 за галлон (3,785 литра) против $4,955 в среднем по стране.

Ранее глава республиканцев Сената Митч Макконнелл сообщил о массовом росте цен в США. По его словам, стоимость продуктов, одежды, мебели, а также бензина стремительно повышается. При этом "зарплаты не поспевают за ценами".

А СМИ писали, что Байден и Белый дом в отчаянии из-за навалившихся на них проблем. Среди них глобальная инфляция, растущие цены на топливо, российское вторжение в Украину, позиция Верховного суда о праве на аборты, законодательный тупик с правом на владение оружием и кризис детских смесей.