Глава республиканцев Сената Митч Макконнелл сообщил о массовом росте цен в США. По его словам, стоимость продуктов, одежды, мебели, а также бензина стремительно повышается. При этом "зарплаты не поспевают за ценами".

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Работающие семьи каждый день ощущают инфляцию демократов. Взлетают цены на продукты. Бензин приближается или уже выше 5 долларов за литр. Безудержные счета за отопление прошлой зимой и за электроэнергию следующей. Техника, одежда и мебель взлетают в цене. Реальная заработная плата падает, потому что зарплаты не поспевают за ценами", - пишет сенатор.

"Инфляция демократов" - это то, что Байден и его команда называют "ростом цен Путина". Но, как видим, далеко не все в США связывают рост цен с событиями в Украине.

Для республиканцев рост цен - одна из главных тем, по которым они бьют по демократам накануне предстоящих осенью выборов в Конгресс США", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, Байден объявил в США режим ЧС из-за угрозы нехватки электрогенерирующих мощностей.

Также сообщалось, что, по данным СМИ, Байден и Белый дом в отчаянии из-за навалившихся на них проблем. Среди них издание упоминает: глобальную инфляцию, растущие цены на топливо, российское вторжение в Украину, позицию Верховного суда о праве на аборты, законодательный тупик с правом на владение оружием, кризис детских смесей.