Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из Азии.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении сказано, что существует множество факторов, которые угрожают возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос потребителей.

"Несколько факторов угрожают способности Соединенных Штатов обеспечивать достаточное производство электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса. Эти факторы включают сбои на энергетических рынках, вызванные вторжением России в Украину, и экстремальные погодные явления, усугубляемые изменением климата. Например, в некоторых частях страны засуха в сочетании с периодами сильной жары одновременно вызывают прогнозируемый дефицит электроэнергии и рекордный спрос на электроэнергию. В результате Федеральная комиссия по регулированию энергетики и Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения предупредили о краткосрочных проблемах с надежностью электроэнергии в своих недавних летних оценках надежности", - говорится в тексте.

В связи с этим положением Байден на два года освободил от ввозных пошлин "определенные солнечные элементы", которые импортируются в страну из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Также президент США задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей и иного оборудования для выработки экологической чистой энергии. Эта мера призвана способствовать замещению нефти и газа, снижению зависимости от "иностранных поставщиков и враждебных наций".



Байден поручил министерству энергетики сосредоточиться на развитии пяти "критически значимых" направлений:

комплектующих для панелей солнечных батарей;

средств теплоизоляции зданий;

тепловых насосов;

оборудования для производства и использования экологически чистого топлива, включая топливные элементы, электролизеры и необходимые для этого металлы платиновой группы, элементы энергосетевой инфраструктуры, в том числе трансформаторы.

"Президент Байден задействовал закон об оборонном производстве, чтобы восстановить независимость США в области чистой энергетики. Слишком долго и слишком сильно цепочки поставок нашей страны в этой сфере зависели от иностранных источников и враждебных наций", - заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Ранее "Страна" писала о прогнозе экспертов, по которому у Байдена мало шансов договориться об увеличении добычи нефти с Саудовской Аравией, куда он приедет с визитом, чтобы сбить мировые цены.

Также мы сообщали, что Байден и Белый дом в отчаянии из-за навалившихся на них проблем. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники.