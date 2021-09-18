Американские ученые провели исследование и выяснили, что к 2050 году только в Соединенных Штатах Америки накопится больше 10 млн тонн отработавших солнечных панелей. Такой показатель эквивалентен весу тридцати 102-этажных небоскрёбов Эмпайр-стейт-Билдинг. Таким образом, выгоднее закопать панели на полигонах, но остаётся надежда на повторное использование панелей и их переработку.

Об этом говорится в докладе аналитиков Национальной лаборатории возобновляемой энергии по заказу Министерства энергетики США.

При исследовании учитывали современное положение дел с ремонтом, переработкой, повторным использованием панелей и дальнейшим захоронением. Такие данные легли в базовый сценарий, который даёт представление о том, что ожидает мир, если не предпринять никаких мер.

В доклад впервые ввели и социальные вопросы. Среди таких - осведомлённость потребителей, производителей и утилизаторов, что может заметно изменить всю статистику.

Согласно базовой модели, к 2050 году в США будут установлены фотоэлектрические панели суммарной мощностью 500 ГВт. По итогам прошлого года таковых было на 104 ГВт. Такие мощности неизменно приведут к образованию 9,1 млн тонн отходов из отработавших панелей.

К тому времени стоимость переработки будет стоить $28 за модуль, $65 за модуль в случае ремонта (восстановления и повторного использования при продаже по цене 36 % от стоимости новых модулей) и $1,38 за модуль при захоронении на полигоне.

С 2020 по 2050 год в смоделированных базовых условиях примерно 80 % модулей выбрасываются на свалку, 1 % используется повторно, а 10 % перерабатываются. При сегодняшнем уровне переработки вся масса вторичного использования в 2050 году составит всего 0,7 млн тонн (около 8 %).

Уменьшить объём захоронений помогут субсидии на переработку, новые материалы и технологии, которые будут лучше и с большей пользой перерабатываться.

Авторы исследования на моделях доказали, что осведомлённость всех групп участников процесса от производства до установки и эксплуатации панелей позволит повысить процент ремонта и повторного использования солнечных панелей, что существенно снизит объёмы захоронения панелей.

Ранее мы писали о том, что специалисты ООН изучили климатические планы по уменьшению выбросов парниковых газов более 100 государств и пришли к выводу, что многие из них двигаются в неправильном направлении. Таким образом мир не сможет достичь цели по ограничению глобального потепления на 2 градуса.

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