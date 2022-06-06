Белый дом и президент США Джо Байден, рейтинг которого обновил исторический минимум, в отчаянии из-за неспособности преодолеть волну вызовов, которые захлёстывают Америку.

Об этом пишет Politico.

Среди них издание упоминает: глобальную инфляцию, растущие цены на топливо, российское вторжение в Украину, позицию Верховного суда о праве на аборты, законодательный тупик с правом на владение оружием, кризис детских смесей.

Данные опросов указывают на то, что рейтинговые позиции Байдена сейчас ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа, которого нынешний президент США называет "худшим президентом в истории" и "угрозой национальной демократии".

Politico предупреждает, что, несмотря на похвалы, которые Байден получает за помощь Украине, на выборах в конгресс этой осенью избирателей будут волновать совсем другие последствия украинского конфликта: возросшая нагрузка на цепочки поставок, усиливающая инфляцию и, что наиболее болезненно для Белого дома, взлет цен на бензин.

В связи с опасениями насчет выборов в конгресс этой осенью, Белый дом перешел к "более агрессивным атакам" на республиканцев, "но эти залпы набрали мало оборотов", констатирует газета.

Напомним, сегодня The New York Times писала, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию вряд ли приведет к снижению цен на нефть.

Также ранее мы сообщали, что при Байдене стоимость горючего выросла вдвое.