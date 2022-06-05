Президента США Джо Байдена и его супругу Джилл Байден экстренно эвакуировали из их дома в штате Делавер в местную пожарную часть, а над Белым домом появились военные самолеты.

Об этом сообщает издание Fox News со ссылкой на заявление службы охраны США.

Причиной эвакуации Байдена и его супруги стал неизвестный самолет, влетевший в воздушное пространство над их домом.

В службе охраны рассказали, что это был частный самолет, пилот которого не работал на должном радиоканале и не следовал указаниям. После обнаружения самолет был срочно выведен из зоны ограничения, а пилота теперь допросят.

В Федеральном управлении гражданской авиации пояснили, что в случае опасности военные самолеты и вертолеты береговой охраны часто используются для перехвата самолетов, нарушающих зону ограничения полетов через территорию домовладения президента США. Перехваченные воздушные суда перенаправляются в ближайший аэропорт, где экипажи допрашиваются правоохранительными органами. Пилотам угрожают потенциальные уголовные или гражданские санкции.

По данным американских СМИ, президент Джо Байден и его супруга уже вернулись в свой дом, с ними все в порядке.

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