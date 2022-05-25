Рейтинг президента США Байдена обновил исторический минимум: за неделю он упал до уровня 36%. По замерам предыдущей недели, он составлял 42%.

Результаты социологии публикует Reuters совместно с компанией Ipsos.

"Двухдневный общенациональный опрос показал, что 59% американцев не одобряют работу Байдена. Его общее одобрение снизилось на шесть процентных пунктов с 42% на прошлой неделе", - сообщает агентство.

Рейтинг одобрения Байдена с августа держался на уровне ниже 50%. При этом сообщается, что рейтинг одобрения Байдена в его собственной Демократической партии упал до 72% с 76% на предыдущей неделе. Только 10% республиканцев одобряют его работу в офисе.

"Каким бы низким ни был общий рейтинг одобрения Байдена, он остается выше минимумов его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения достиг дна на уровне 33% в декабре 2017 года", - пишет агентство.

Также сообщается, что причина падения рейтинга Байдена - инфляция в США.

"В этом году Байдена преследовал рост потребительских цен в США, поскольку вторжение России в Украину способствовало росту цен на топливо, а пандемия Covid-19 мешала глобальным цепочкам поставок", - пишет Reuters.

Напомним, около двух недель назад Байден обвинил Путина в инфляции и пообещал, что она снизится после деблокады портов Украины.

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