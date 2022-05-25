Северная Корея запустила баллистический снаряд в сторону Японского моря.

Об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Это уже 17-й пуск ракеты с начала текущего года.

Сейчас военные Южной Кореи анализируют характеристики запущенного снаряда - такие как дальность и высота полета. Также в Сеуле не исключают, что запуск приурочен к саммиту Южной Кореи и США, как о том сообщала разведка.

В январе "Страна" сообщала, что в Корейской Народно-Демократической Республике заявили о проведении 5 января испытания сверхзвуковой ракеты. Она пролетела 700 километров и точно попала в цель.

Последний раз запуск снаряда КНДР состоялся 7 мая. Тогда был произведен пуск баллистической ракеты с подводных лодок (БРПЛ). Запущенный снаряд упал предположительно рядом с северокорейской провинцией Хамгён-Намдо на востоке страны.

Ранее мы также писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство и рассказал, что в Северной Корее создается спутник для разведки. Его предназначение - собирать информацию о военных США в регионе.