Рейтинг президента США Джо Байдена рухнул до самого низкого уровня за время его каденции - 39% в мае против 45% в апреле. После избрания президентом у Байдена был рейтинг 61%.

Об этом говорят результаты опроса, который провело агентство The Associated Press.

По графику (синяя кривая) видно, что обвал произошел среди избирателей Демократической партии, от которой баллотировался Байден.

Результаты опроса "отражают чувство раздражения в стране, сталкивающейся с целым рядом проблем, начиная от инфляции, насилия с применением огнестрельного оружия и внезапной нехватки детского питания до постоянной пандемии", говорится в комментарии к опросу.

Отметим, что рост цен на бензин в США бьёт рекорды.

Не все американцы поддерживают, что на фоне внутреннего кризиса в стране США выделяют Украине помощь на $40 миллиардов.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.