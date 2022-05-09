Прокуроры штатов Миссури и Луизиана подали иск в суд против президента США Джо Байдена и других высокопоставленных должностных лиц, включая пресс-секретаря Белого дома США Джен Псаки и главного советника президента по медицинским вопросам и ведущего американского инфекциониста Энтони Фаучи. В иске их обвиняют в сговоре с соцсетями для "цензуры и подавления свободы слова".

Как сообщает сайт генерального прокурора штата Миссури, иск был подан 5 мая.

По мнению истцов, должностные лица сотрудничали с Meta, Twitter и YouTube, чтобы препятствовать распространению "правдивой информации, связанной с COVID-19, честностью выборов, ноутбуком Хантера Байдена и другими темами".

"Жители Миссури и американцы в целом используют соцсети, которые повсеместно распространены в современном обществе, для обсуждения таких тем, как эффективность ношения масок и теории об утечке коронавируса из лаборатории. Прямо нарушая первую поправку и свободу слова, администрация президента Байдена включилась в губительную кампанию, оказывая давление на крупнейшие соцсети с целью цензуры и подавления свободы слова, а также работая напрямую с этими платформами для достижения цензуры в этой необоснованной кампании против "дезинформации" в духе Оруэлла", - заявил прокурор Миссури Эрик Шмитт.

Миссури и Луизиана относятся к числу тех штатов, где сильны позиции Республиканской партии. А среди республиканцев довольно много противников вакцинации от COVID-19 и сторонников разных теорий заговора о пандемии. Луизиана была одним из штатов, подавших в прошлом году иск против распоряжения администрации президента США об обязательной вакцинации сотрудников частных компаний со штатом более 100 человек.

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