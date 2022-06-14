Президент США Джо Байден продлил санкционный режим в отношении властей Беларуси, а также санкции, которые действуют против Северной Кореи. Об этом говорится в тексте двух указов, подписанных Байденом, которые публикует Белый дом.

"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в тексте указа, подписанном Байденом, который публикует Белый дом.

"Поэтому я решил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в указе президента 13405 в отношении Белоруссии", - добавил президент США.

Также Байден объяснил и продление санкций против Корейской народной демократической республики:

"Существование и опасность распространения оружейных расщепляющихся материалов на Корейском полуострове; действия и политика правительства Северной Кореи, которые дестабилизируют Корейский полуостров и ставят под угрозу вооруженные силы Соединенных Штатов...продолжают представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - говорится в указе президента.

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