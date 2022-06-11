В Главном управлении разведки Украины сообщили, что в Беларуси проводятся массовые военные тренировки и учения, на которых отрабатывается "переход из мирного на военное время".

Об этом ГУР Украины пишет в Telegram.

Главное из заявлений управления:

С 7 июня вооруженные силы Беларуси начали очередные занятия по боевой готовности. Основная цель тренировок: "переход из мирного в военное время". Занятия проводятся среди срочников после очередного призыва на военную службу и осваиваются новым пополнением программы начальной военной подготовки;

Отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнения мероприятий военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам;

В период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами. К тренировкам будут дополнительно привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления. Тематика аналогична: "переход из мирного в военное время";

Также с 28 июня по 16 июля на территории Жлобинского района Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнослужащими новообразованных территориальных войск.

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