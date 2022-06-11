Президент Беларуси Александр Лукашенко готовится "воевать за Западную Украину" с Западом.

Об этом он сказал во время выступления на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне" 10 июня.

"Они (коллективный Запад - Ред.) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - цитирует Лукашенко официальный сайт белорусского президента.

Как писала "Страна", в той же речи Лукашенко заявил, что события, подобные тем, что разворачиваются сейчас в Украине, могут произойти и в Беларуси.

А неделю назад он призвал строить "народное ополчение" в каждом селе страны.

"Я подумал, что нам на всякий случай нужно при каждом сельском совете иметь вот это, я назвал, народное ополчение. Эту группку людей. Это будет немного, ну может 50 человек", - сказал президент Беларуси.