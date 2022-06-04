Беларусь продолжает строить аналог украинской теробороны.

"Я подумал, что нам на всякий случай нужно при каждом сельском совете иметь вот это, я назвал, народное ополчение. Эту группку людей. Это будет немного, ну может 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения, они взяли свои автоматы. Это в основном автомат, гранатомет, пистолет. Что они на танках будут ездить? Нет. Вот чтобы могли защитить свой дом!" - заявил президент Лукашенко.

На вопрос, стоит ли это воспринимать как какой-то аналог партизанского движения, Лукашенко ответил:

"Оно может превратиться и в партизанское движение. Может открытый характер иметь, а может и превратиться в партизанское движение. Я вчера не зря пригласил главу Белорусского общества охотников и рыболовов Шуневича. У него тысяч 90 охотников".

Напомним, ранее Лукашенко предложил свои услуги по вывозу зерна из Украины в обмен на "компромиссы".

"Сейчас все ищут логистику: а где, а как? Пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не против: везите через Беларусь, но компромиссы должны быть", - сказал он во время общения с журналистами.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.