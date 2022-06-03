Осужденную в Беларуси на 6 лет россиянку Софью Сапегу могут передать России.

"Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сапега была задержана вместе со своим молодым человеком - одним из основателей Nexta Романом Протасевичем 23 мая 2021 года.

Ее обвиняли по семи уголовным статьям, среди которых - разжигание социальной вражды и незаконные действия с персональными данными.

Напомним, 6 мая белорусский суд приговорил ее шести годам колонии. Парень Сапеги, Роман Протасевич, начал сотрудничать со следствием, остался на свободе и женился на другой через несколько дней после приговора Сапеге.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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