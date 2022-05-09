Задержанный ранее в Беларуси блогер Роман Протасевич объявил о женитьбе после того, как на прошлой неделе Софию Сапегу, которую называли его девушкой, приговорили к шести годам лишения свободы.

Об этом он написал в своем блоге в телеграм-канале в понедельник, 9 мая.

В опубликованном посте Протасевич заявил, что расстался с Сапегой семь месяцев назад и уже женат на другой девушке. Ее имя он не назвал. Также он показал фото со свадьбы.

Напомним, 23 мая 2021 года в Минске произошел инцидент с самолетом компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На борту были Роман Протасевич и София Сапега. Тогда из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным, их задержали и арестовали. Спустя месяц Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.

Позже Протасевич начал сотрудничать с властями Беларуси. А Сапегу приговорили к шести годам колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Несмотря на сотрудничество со спецслужбами Беларуси, Протасевич проходит обвиняемым по ряду тяжких статей и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что Протасевич намерен подать иск против Ryanair и назвал посадку самолета провокацией оппозиции.

Также сообщали, что говорил в интервью Протасевич об участии в украинских и белорусских событиях.