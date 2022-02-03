Бывший главный редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который сейчас находится под домашним арестом в республике, собирается подать иск на авиакомпанию Ryanair.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Он считает всю историю с посадкой самолёта провокацией оппозиции. По его словам, в прошлом году в штабе оппозиционного политика Светланы Тихановской постоянно обсуждали, как возобновить утихшие протесты.

Возвращение в страну кого-либо из бежавших за рубеж оппозиционеров, в этом контексте, могло вызвать новую волну митингов.

Желающих вернуться не было, а у Протасевича, по его словам, назрел конфликт с представителем штаба Тихановской Франтишеком Вячоркой.

Протасевич также рассказал, как отдыхая в Греции узнал, что его собираются "убрать со всех должностей".

Напомним, в мае прошлого года самолет Ryanair, на борту которого из Афин в Вильнюс летели Роман Протасевич и его девушка София Сапега, совершил принудительную посадку в Минске. Обоих сразу задержали и поместили в СИЗО. После этого против Минска ввели санкции и закрыли свое небо для белорусских авиакомпаний ряд стран.

Однако через время Протасевича и Сапегу отпустили из-под стражи под домашний арест. После этого Протасевич рассказал, что запускает новый проект в Телеграме - канал Sprava.

Также сообщалось, что в отчете международной организация гражданской авиации сказано, что экипаж сам принимал решение о посадке в Минске.