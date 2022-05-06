В Беларуси вынесли приговор для девушки одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Россиянку Софию Сапегу приговорили к шести годам колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщает "БелТА".

Сапегу обвиняли по семи уголовным статьям. В частности, в разжигании социальной вражды и розни; незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных; организации насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Также ей инкриминируют вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел, организацию насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организацию угрозы в отношении судьи и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Она оказалась в Беларуси после того, как 23 мая 2021 года в Минске совершил экстренную посадку рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту были Роман Протасевич и София Сапега. Их задержали и арестовали. Спустя месяц Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.

Протасевич начал сотрудничать с властями Беларуси.

Ранее самому Протасевичу изменили условия домашнего ареста. Он устроился на работу в правозащитный центр.

Также мы писали о том, что Протасевич намерен подать иск против Ryanair и назвал посадку самолета провокацией оппозиции.