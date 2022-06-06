Глава РПЦ патриарх Кирилл приехал в Беларусь, где сегодня встретился с Александром Лукашенко. Президент РБ в общении с ним заявил, что "они" выдержат любое "давление", в том числе войны и мятежи.

Об этом сообщает "Белта".

В то же время он назвал визит Кирилла в Беларусь приездом "на свою землю" и "хорошим знаком сплоченности перед злыми силами".

В Беларуси Кирилл возложил венок к монументу Победы в Минске и памятнику митрополиту Филарету, а также провел богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе и литургию в соборе Воздвижения в Полоцке.

Визит Кирилла приурочен к 1030-летию православия на белорусских землях.

Напомним, что ЕС хотел ввести санкции против патриарха Кирилла, но Венгрия настояла этого не делать.

Зато в Украине Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.