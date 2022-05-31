Ровеньковская епархия Украинской православной церкви (Ровеньки - подконтрольная "ЛНР" часть Луганской области) объявила, что остается под омофором патриарха Кирилла и приостанавливает поминовение за богослужением предстоятеля УПЦ Онуфрия.

Ранее о своем желании остаться под омофором главы РПЦ заявила Симферопольская и Крымская епархия УПЦ.

Ситуацию в церкви прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Похоже, что несмотря на примирительные заявления с обеих сторон после решений собора УПЦ 27 мая о том, что каноническое единство сохраняется, процесс размежевания между РПЦ и УПЦ уже начался. И епархии, которые расположены на подконтрольных России территориях Украины, постепенно будут уходить под "юрисдикцию" РПЦ", - пишет канал.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий в воскресной литургии помянул патриарха Кирилла способом, принятым для предстоятелей автокефальных (независимых) церквей.

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