Глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий в воскресной литургии помянул патриарха Кирилла, который с пониманием отнесся к решению собора УПЦ о полной самостоятельности, способом, принятым для предстоятелей автокефальных (независимых) церквей.

Перечисляя, как принято, предстоятелей поместных православных церквей, он назвал патриарха Кирилла третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского, как делают главы автокефальных церквей, и пропустил принятую ранее при упоминании российского патриарха формулировку "великого господина и отца нашего".

При этом не упоминалось имя признавшего "Православную церковь Украины" патриарха Константинопольского, а также глав Элладской, Кипрской и Александрийской православных церквей.

Напомним, в ПЦУ не готовы к диалогу с УПЦ на выдвинутых ее Собором условиях.

Ранее мы писали, что Симферопольская и Крымская епархии выступила против решений Собора УПЦ о независимости от РПЦ и патриарха Кирилла.

Также "Страна" подробно рассказывала о решениях Собора УПЦ, который осудил позицию главы РПЦ патриарха Кирилла по войне в Украине и принял решение о полной самостоятельности УПЦ.