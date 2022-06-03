Глава Евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что в шестой пакет санкций из-за Венгрии не включен российский патриарх Кирилл и выразил по этому поводу недовольство.

Об этом Боррель написал в Twitter.

"Извлечение патриарха Кирилла демонстрирует ограничение внешней политики блока, основывающегося на принципе единодушия. Религиозные лидеры не должны быть защищены от ответственности за поддержку войны Путина", – говорится в сообщении главы Евродипломатии.

Напомним, Венгрия потребовала не включать патриарха Русской православной церкви Кирилла в санкционный список Европейского союза.

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Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон сразу после шестого пакета санкций против России заговорил о седьмом.

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