Министерство финансов США разрешило до 5 декабря операции с Банком России, ВЭБ, "Открытием", "Совкомбанком", Сбербанком, ВТБ и Альфа-банком по энергоносителям, несмотря на введенные против этих банков санкции.

Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной 14 июня на сайте ведомства.

Ранее власти Соединенных Штатов заявляли, что не станут продлевать для России лицензию, которая позволяла обслуживать государственный долг в американской валюте. Решение действовало с 25 мая, в результате чего часть транзакций РФ по государственным облигациям зависла.

Сейчас же в опубликованном США документе говорится, что до 5 декабря 2022 года разрешаются операции, связанные с энергоносителями. В список организаций, с которыми разрешено такое взаимодействие, попали ВЭБ, банк "Открытие", "Совкомбанк", Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Центробанк России.

"В настоящей генеральной лицензии термин "относящийся к энергетике" означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию, обогащение, изготовление, транспортировку или покупку нефти, включая сырую нефть, недоработанные масла, сжиженный природный газ, нефтепродукты, природный газ или другие продукты, способные производить энергию, такие как уголь, древесина или сельскохозяйственные продукты, используемые для производства биотоплива или урана в любой форме, а также разработку, производство, передачу или обмен энергией любыми средствами, включая атомную, тепловую,

и возобновляемые источники энергии", - сказано в документе.

Как писала "Страна", ранее в США заявили, что готовы дать гарантии работы экспортерам зерна и удобрений из России.

На этом фоне появилась новость, что США и страны G7 готовят новый пакет санкций против РФ.